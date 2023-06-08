فيديو مخيف يظهر محاولة لاجئ سوري طعن أطفال رضع في فرنسا والسلطات تكشف دوافع الحادث

أظهرت لقطات فيديو مخيفة لحظة قيام لاجئ سوري الخميس بطعن عدد من المارة بينهم رضيع في منطقة الألب الفرنسية.

ويعتذر موقع RT لعدم نشر الفيديو نظرا لبشاعته وما يتضمنه من لقطات من بينها محاولة طعن أطفال رضع.

وقالت النائبة العامة الفرنسية لين بونيه-ماتيس إن اللاجئ السوري طعن ستة أشخاص في بلدة أنيسي في منطقة الألب الفرنسية، على الأرجح، لم يتحرّك "بدافع إرهابي".

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وقالت ماتيس للصحفيين إن أحد الأطفال الأربعة الذين جرحوا بالاعتداء يبلغ من العمر 22 شهرا ويبلغ اثنان عامين وأكبرهم ثلاث سنوات.

وكشف تسجيل مصوّر اطلعت عليه فرانس برس أن السوري الذي يشتبه بأنه هاجم أطفالا بسكين في بلدة أنيسي الفرنسية الخميس هتف "باسم المسيح" مرّتين باللغة الإنكليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع.

وأفاد مصدر آخر أن المهاجم كان يضع صليبا لدى توقيفه وعرف عن نفسه لدى تقدّمه بطلب للحصول على حق اللجوء في فرنسا بتاريخ 28 نوفمبر 2022. بأنه "مسيحي من سوريا".

المصدر: فرانس برس