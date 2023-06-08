باتروشيف: الولايات المتحدة تريد الهيمنة على العالم بالتخلص من روسيا والصين

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في السيطرة على العالم من خلال التخلص من روسيا ثم الصين، لكن هذا لن يحدث أبدا.

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جاء ذلك في تصريحات باتروشيف للصحفيين عقب اجتماع أمناء مجالس الأمن في دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك.

وتابع المسؤول الروسي "لهذا فإن الهدف النهائي للولايات المتحدة الأمريكية ليس روسيا، التي تريد الولايات المتحدة إضعافها أو تدميرها، وإنما هدفهم النهائي هو الصين. وبعدها يحققون هدفهم كما يعتقدون، ويهيمنون على العالم أجمع" مؤكدا بأن ذلك "غير وارد، ولن ينجحوا".

المصدر: نوفوستي