صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف كشف عن وجهه الإرهابي الحقيقي أخيرا.

جاء ذلك في تعليق لزاخاروفا لبرنامج "سولوفيوف لايف" مع الإعلامي الروسي المرموق، فلاديمير سولوفيوف، حيث قالت "أمام أعين العالم أجمع، تحول نظام كييف أخيرا إلى نظام إرهابي في غضون عام".

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وأشارت زاخاروفا إلى عدد من التفاصيل المهمة، وهي "أولاً، أن هذا النظام تحول إلى الإرهاب الدولي، استنادا لأن القوات المسلحة الأوكرانية تضم في صفوفها عددا كبيرا من الأجانب".

وتابعت "ثانيا: يقول جميع الخبراء أن إدارة النظام تتم عمليا من قبل الأنغلو ساكسون، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا: تم تطوير الهيكل السياسي بأكمله وتنفيذه بأياد خارجية. رابعا، أن كل الموارد المالية والاقتصادية والمبرر التقني لوجود هذا النظام يأتي من الخارج".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح يوم أمس، في محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بأن سلطات كييف، وبناء على توجيه القيمين الغربيين، لا تزال تراهن بشكل خطير على تصعيد الأعمال العدائية، وارتكاب جرائم الحرب، واستخدام الأساليب الإرهابية علانية، وتنظيم عمليات تخريب على الأراضي الروسية.

وضرب بوتين مثالا على ذلك تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، والتي ستؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي