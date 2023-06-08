أنشط البراكين على الكوكب.. انفجار "كيلويا" والسلطات ترفع مستوى التأهب (فيديو)

ثار "كيلويا"، وهو أحد أنشط البراكين على الكوكب، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما دفع السلطات لرفع مستوى التأهب.

وتظهر فيديوهات لحظة انفجار البركان وتدفق كتل من الحمم المنصهرة من البحيرة الموجودة في قاع فوهته. وقد صنف علماء البراكين هذا الثوران على أنه "ديناميكي".

Video of the volcanic eruption at Kilauea in Hawaii from Epic Lava on Facebook https://t.co/2xj3NxTHIHpic.twitter.com/Uu2e9xeqEZ — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) June 7, 2023

وقال علماء هيئة المسح الجيولوجي إنهم بدأوا برصد نشاط، في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، داخل محيط حديقة هاواي الوطنية للبراكين.

وأشارت الهيئة إلى أن "مستويات مرتفعة من الغازات البركانية هي مصدر القلق الرئيسي، لأن آثار هذا الخطر قد تصل إلى مناطق بعيدة بسبب الرياح".

Hawaii’s second-largest volcano began erupting Wednesday morning, displaying a dynamic fiery show after three months of inactivity. Kilauea is one of the world’s most active volcanoes and has erupted dozens of times over the past seven decades. https://t.co/I43hyLBCpwpic.twitter.com/tO0lXdUveL — The Washington Post (@washingtonpost) June 8, 2023

وأضافت أن ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البركان "سيتفاعل في الغلاف الجوي ويخلق ضبابا مرئيا". وحذرت الهيئة من أن الضباب سيتسبب بصعوبات في التنفس للأشخاص والحيوانات، كما سيؤثر على المحاصيل.

ويأتي ذلك بعد أشهر من ثوران "ماونا لوا"، أكبر بركان في العالم، الذي نشط في نهاية عام 2022، بعد أكثر من 40 عاما من السبات.

Kilauea just erupted! Explosion at 4:43am, followed by fountaining and lava flows in the crater.



Clip from the @USGSVolcanoes livestream moments ago. #kilaueapic.twitter.com/QOkyl5Jt5E — Peter Forister ⚡️🌪️⚡️ (@forecaster25) June 7, 2023

#Hawai | Entra en erupción el Volcán Kilauea. Autoridades informan que hasta el momento la lava permanece confinada en el cráter. pic.twitter.com/bC5TBBzWGY — Adela Micha (@Adela_Micha) June 7, 2023

المصدر: أ ف ب