حث رئيس جمهورية مولودفا السابق، إيغور دودون، قيادة كيشيناو للاقتداء بجورجيا، التي رفضت قطع العلاقات مع روسيا، مؤكدا أن انسحاب البلاد من اتفاقات رابطة الدول المستقلة سيدمر اقتصادها.

وقال دودون: "يجب أن توافق السلطات على حرية التصدير إلى روسيا، وفي الظروف التي فرض فيها الغرب عقوبات على روسيا، أن تحاول توريد بضائعنا هنا وهناك، كما تفعل جورجيا. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو اقتصادنا".

وأضاف: "التصريحات الصادرة عن السلطات بأن الاتفاقات مع رابطة الدول المستقلة يجب أن تُلغى لأنها تتعارض مع مسار الاندماج في الاتحاد الأوروبي هي أكاذيب. والتصريحات التي تفيد بضرورة إلغاء هذه الاتفاقات لأنها لا تعمل هي أكاذيب أكبر. إلغاء الاتفاقات مع رابطة الدول المستقلة سوف يصبح ضربة إضافية قاسية، وربما قاتلة للاقتصاد والزراعة والصناعة في مولدوفا. إذا لم تكن هذه السوق موجودة، فماذا سنفعل بسلعنا؟ أوروبا لن تشتريها".

كما وصف وعود قيادة مولدوفا بشأن انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 بالكذبة، وقال الرئيس السابق لمولدوفا: "ليست هناك حاجة لخداع المواطنين. مولدوفا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. هناك ما يكفي من المشاكل الخاصة بهم والبلدان التي تنتظر في الطابور للانضمام".

كما انتقد السلطات لاعتزامها إقامة "مهرجان للأقليات الجنسية" الأسبوع المقبل. وشدد دودون على أن "بلادنا ليست بحاجة لقيمهم. افعل ما تريد في المنزل، لكن لا تتدخل في أطفالنا وعائلاتنا. لدينا رجل وامرأة، لا يوجد جنس آخر، ونقطة".

المصدر: تاس