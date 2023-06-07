ذو أصول جورجية.. من هو نعمان كورتولموش رئيس البرلمان التركي الجديد؟ (صورة)

انتخب البرلمان التركي الجديد وهو البرلمان الـ28 للجمهورية التركية، مرشح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتحالف معه، نعمان كورتولموش رئيسا له.

نعمان كورتولموش سياسي وأكاديمي تركي، باشر العمل السياسي عام 1997، فتنقل بين عدد من الأحزاب الإسلامية حتى أصبح نائبا لرئيس الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية.

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ولد كورتولموش في ناحية أونيا التابعة لمدينة أوردو الواقعة شمال شرق تركيا والمطلة على البحر الأسود، بتاريخ 15 سبتمبر 1959، وترجع أصوله إلى جورجيا.

وكان والده الدكتور نيازي كورتولموش يعمل طبيبا وأحد قادة الأعمال الخيرية والأوقاف والمنظمات الإنسانية في تركيا، ومن مؤسسي جمعية نشر العلم.

انتقل كورتولموش مع عائلته في أوائل الستينيات للإقامة في حي الفاتح بإسطنبول.

وأنهى مراحل تعليمه الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس "إمام خطيب" الدينية، وعقب تخرجه من الثانوية عام 1978، التحق بقسم الإدارة العامة التابع لجامعة إسطنبول، وبعد إتمامه لدرجة البكالوريوس، استمر في نفس الجامعة ليُنهي مرحلة الماجستير عام 1984.

عمل كورتولموش في شركات خاصة ما بين 1984 ـ 1988، وبعد نيله منحة تعليمية من جامعة تمبل الأمريكية عام 1988، انتقل إلى الولايات المتحدة ودرس درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جديد.

وتزوج كورتولموش من سفجي كورتولموش عام 1988، قبل انتقاله للولايات المتحدة، وأنجبا عائشة وإسماعيل وأمير.

قرر كورتولموش بعد الانتهاء من الدراسة المكوث في الولايات المتحدة وعمل في بعض الشركات الخاصة حتى عام 1990 حيث انتقل للعمل في جامعة "كورنيل" بمدينة نيويورك.

عاد نعمان كورتولموش إلى بلاده عام 1994، وشرع في العمل كأستاذ مساعد في جامعة إسطنبول ونال درجة الأستاذية في عام 2004، ودرس كورتولموش في كلية الاقتصاد التابعة لجامعة إسطنبول عددا من الدروس المتعلقة بالاجتماع السياسي والاقتصاد وإدارة الموارد البشرية، وقدم العديد من المحاضرات الأكاديمية في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية.

أثبت كورتولموش نفسه على أنه أكاديمي ناجح، وبدأ يتلقى العروض من عدة جامعات للعمل كأستاذ زائر وعمل بهذا الشكل في جامعتي "صباح الدين زعيم" و"جامعة إسطنبول التجارية" بإسطنبول.

مشواره السياسي

بدأ كورتولموش مشواره السياسي عام 1998، وذلك من خلال انضمامه لحزب الفضيلة بقيادة السياسي الإسلامي إسماعيل ألب تكين.

تسلم كورتولموش منذ عام 2001 وحتى عام 2008 مهمة نائب رئيس حزب السعادة للشؤون السياسية، وحصل في انتخابات زعامة حزب السعادة التي تمت في أنقرة، بتاريخ 17 أكتوبر 2008 على 924 صوتا من أصل 946 صوتا، وبذلك أصبح زعيما للحزب.

وقعت خلافات سياسية بين كورتولموش وبعض قيادات الحزب، وقدم استقالته على إثر ذلك في 1 أكتوبر 2010.

ولم يمضِ الكثير على تاريخ استقالة كورتولموش من حزب السعادة، حتى أعلن تأسيس حركة سياسية اجتماعية تحت اسم "حركة السياسة المدنية"، ووجدت الحركة التي أسسها كورتولموش صدى كبيرًا لدى عدد من المواطنين ذوي الميول الإسلامية المحافظة، ولقي كورتولموش في ذلك فرصة لتأسيس حزب سياسي جديد فأعلن تأسيس حزب "صوت الشعب" بتاريخ 28 نوفمبر 2010.

عرض رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية حينها والرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على كورتولموش، بتاريخ 12 يوليو 2012 توحيد حزبي العدالة والتنمية وصوت الشعب تحت إطار حزبي سياسي موحد، وعلى إثر ذلك أجرى كورتولموش اجتماعات مكثفة مع قيادات حزبه لمناقشة العرض، وقررت أغلبية الأعضاء في المجلس السياسي للحزب الرد بشكل إيجابي على عرض أردوغان.

وانضم كورتولموش وأعضاء حزبه إلى حزب العدالة والتنمية بتاريخ 22 سبتمبر 2012، وتولى كورتولموش منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الاقتصادية، وفي 10 أغسطس 2014 أصبح نائبا لرئيس الوزراء في حكومة أحمد داود أوغلو الذي خلف أردوغان في قيادة الحكومة بعد تولي الأخير رئاسة الجمهورية التركية.

كما شغل منصب وزير الثقافة والسياحة بين عامي 2017 و2018، ونائبا في البرلمان التركي لعدة دورات.

يُعتبر كورتولموش أحد صانعي النهضة الاقتصادية التي بدأت تركيا السير في ركابها منذ 2003 عندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم، حيث ساهمت مشاركاته العلمية ودراساته الاقتصادية في إنضاج العديد من المشاريع الكبيرة التي تقوم عليها رؤية 2023 لوضع تركيا بين أقوى 10 دول في العالم، كما يُعدّ من كبار راسمي السياسة التركية داخليا وخارجيا والناطقين باسم الدولة.

المصدر: وسائل إعلام تركية