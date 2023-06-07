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المفوضية الأوروبية تبدأ تحقيقا بحق بولندا بسبب قانون حول "النفوذ الروسي"

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المفوضية الأوروبية تبدأ تحقيقا بحق بولندا بسبب قانون حول
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مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل
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أفاد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس بأن المفوضية بدأت تحقيقا رسميا ضد بولندا بشأن قانون حول إنشاء لجنة حكومية تحقق في "النفوذ الروسي" المزعوم.

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وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الأربعاء: "قررت المفوضية الأوروبية بدء تحقيق في الانتهاك من خلال إرسال إبلاغ رسمي للسلطات البولندية".

وأضاف أنه يتعين على وارسو الإجابة عن هذه الرسالة خلال شهرين، وبعد ذلك سيتم تحديد الخطوات المقبلة.

ووقع الرئيس البولندي في نهاية مايو الماضي قانونا اعتمده برلمان البلاد حول إنشاء لجنة حكومية حول "النفوذ الروسي" على القرارات التي تتخذها السلطات البولندية.

المصدر: تاس

 

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