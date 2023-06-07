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ماتفيينكو: الضربة الأوكرانية على محطة "كاخوفسكايا" عمل إرهابي وجريمة حرب

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ماتفيينكو: الضربة الأوكرانية على محطة
Sputnik
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو
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صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو بأن الضربة الأوكرانية على سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية هو هجوم إرهابي وجريمة حرب أدت إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.

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وقالت ماتفيينكو في جلسة مجلس الاتحاد، اليوم الأربعاء: "أريد أن أعبر باسم أعضاء مجلس الاتحاد الروسي عن استياء عميق وإدانة لهذا العمل الإرهابي الهادف إلى البنية التحتية المدينة. ويعد تدمير سد محطة كاخولفسكايا الكهرومائية عملا إرهاربيا وجريمة حرب فظيعة، لا سيما أنها مخططة ومدروسة مسبقا وأدت إلى كارثة إنسانية وبيئية جدية وواسعة النطاق".

وأضافت: "إذا حاول المجتمع الدولي هذه المرة التستر على هذا الموضوع بطريقة ما وتقليل درجة الإدانة في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، فسيرتكب جريمة أيضا".

وكلفت ماتفيينكو أعضا مجلس الاتحاد بإعداد بيان "يوضح الوضع الحقيقي" على الفور وإرساله إلى برلمانات جميع بلدان العالم. كما وصفت الحادث بأنه كارثة، مضيفة أن "عواقب ذلك سيشعر بها أكثر من جيل".

المصدر: تاس

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