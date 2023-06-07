الفاتيكان يحصل على موافقة الكرملين لزيارة مبعوث البابا إلى موسكو

تلقى مبعوث البابا فرنسيس الكاردينال ماتيو زوبي موافقة الكرملين على زيارته لموسكو.

جاء ذلك نقلا عن رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في روسيا باولو بيزي في مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera، الذي لم يوضح متى سوف تكون الزيارة.

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وقال بيزي في بيان له: "لقد قرأت مؤخرا عددا من التصريحات السلبية للغاية بشأن الوساطة المحتملة من جانب زيلينسكي ومن جانب الكرملين. إلا أنه وبالنظر إلى الأوقات الصعبة التي نعيشها، فإن موافقة موسكو على الزيارة التي لا أعلم توقيتها هي علامة في حد ذاتها لا يجب الاستهانة بها".

ومتحدثا حول زيارة الكاردينال زوبي إلى كييف، والتي كان الغرض منها الاستماع إلى موقف السلطات الأوكرانية بشأن تسوية النزاع، أكد رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في روسيا على أنه "من المهم جدا أن يتم سماع مقترحات موسكو بشأن التسوية".

وبحسب بيزي، فإن زيارة المبعوث البابوي إلى موسكو يمكن أن "تعزز إمكانية استئناف الحوار من أجل لقاء بين البابا فرنسيس وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل".

وفيما يتعلق بالحوار بين الكنيستين في حد ذاته، يتابع بيزي: "لم يكن لدي انطباع أن هناك جفاء بين الكنيستين. وقد كنت في عيد الفصح الماضي مع البطريرك، ولم يكن لدي أي انطباع بوجود أي علامات على سوء الفهم".

وكان الكاردينال ماتيو زوبي قد أنهى يوم أمس الثلاثاء زيارة استغرقت يومين إلى كييف مبعوثا من الفاتيكان للتسوية في أوكرانيا، فيما وصف الفاتيكان الرحلة بأنها كانت "قصيرة ولكنها حافلة بالأحداث". وأشارت رسالة الكرسي الرسولي إلى أن نتائج المفاوضات التي عقدت في كييف "ستعرض على البابا فرنسيس، وستكون بلا شك مفيدة في تقييم الخطوات التي يجب الاستمرار في اتخاذها على المستوى الإنساني، وفي البحث عن سبيل لسلام عادل ودائم".

المصدر: نوفوستي