الألمان لبيربوك: هل هناك شيء آخر يمكنك القيام به يا سيدتي الوزيرة غيرالكذب؟

انتقد نشطاء "تويتر" تغريدة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي اتهمت فيها روسيا بتفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية "لأنها بدأت النزاع في أوكرانيا".

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وكتب شخص أطلق عليه لقب "Jorgsen": "الكذب والكذب والكذب والمزيد من الأكاذيب. هل هناك أي شيء آخر يمكنك القيام به، يا سيدتي الوزيرة؟".

وسأل "Karsten": "لماذا لا تريد تقديم أي أدلة على ذلك؟".

وأيده "Matthias M" قائلا: "نسمع مثل هذه التصريحات بدلا من القول إن ألمانيا تعمل على خطة سلام".

وأضاف رابع: "ليس من الممكن معاملتك بشكل جدي".

وتابع آخر: "إدانة بدون أدلة".

نفذت القوات الأوكرانية ليلة الثلاثاء الماضي ضربة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. وقال رئيس إدارة منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف إن الضربة دمرت عددا من الصمامات من السد، مؤكدا في الوقت ذاته أن السد نفسه لم يتضرر.

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن نظام كييف يحاول من خلال تفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية حرمان شبه جزيرة القرم من المياه. كما ربط هذا التخريب بفشل القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد.

المصدر: نوفوستي