أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "غرب" سيرغي زيبينسكي بالقضاء على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في اتجاه كوبيانسك في اليوم الماضي.

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وقال زيبينسكي: "تم إحباط محاولتين لتناوب الوحدات الأوكرانية في المواقع الأمامية والقضاء على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة الدفاع للجيش السادس المشترك وجيش الدبابات الأول".

وأضاف أن مدفعية مجموعة القوات الروسية "غرب" قامت أثناء الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك باستخدام مدفع هاوتزر "مستا-أس" بتدمير مدفع "دي-20" للعدو في منطقة التجمع السكني ريفوتشيي.

وأردف: "إضافة إلى ذلك دمر أفراد المجموعة الخاصة باستخدام قذيفة "لانتسيت" المتسكعة مدفع "نونا 2С9" في منطقة التجمع السكني ستيلماخوفكا".

كما أعلن أن طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية على أماكن مرابطة الجنود والأسلحة والمعدات العسكرية للواءين الآليين المنفصلين الـ 14 والـ 92 ووحدات الدفاع الإقليمية.

وتابع: "دمرت نيران من منظومة "تور" المضادة للطائرات مسيرة استطلاع جوية".

المصدر: تاس