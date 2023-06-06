صرح المستشار الوزاري بالسفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أندري ليندنيف، بأن واشنطن تسعى إلى إغفال العقبات التي أقامتها لمنع إطلاق تحقيق دولي شفاف على منصة مجلس الأمن الدولي.

في إجابته عن سؤال إعلامي حول كيف يمكنه التعليق على الجزء التالي من منشورات "حشو" قريبة من البيت الأبيض حول الوضع إزاء الهجمات الإرهابية على أنابيب "السيل الشمالي".

وقال ليدينيف: "يتم تقديم معلومات سرية «حصرية» مفادها أن السلطات الأمريكية كانت على علم مسبق بخطط أوكرانيا لتقويض أمن الطاقة الأوروبية من حلفاء معينين في أوروبا".

وأضاف: "سبب كثرة النظريات والنسخ "المغطاة" بالبيانات "المغلقة" سيئة السمعة لمجتمع الاستخبارات المحلي بسيط، هنا وبكل الوسائل يحاولون إغفال وعود المسؤولين الأمريكيين بـ "وضع حد" لخطوط الأنابيب المحلية. بالإضافة إلى العقبات التي أقاموها لمنع إطلاق تحقيق دولي شفاف دعت إليه روسيا والصين والبرازيل".

وشدد المستشار الوزاري بالسفارة الروسية على أن روسيا "ستسعى إلى حد بعيد، مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، إلى تحديد الظروف الحقيقية لما حدث، وكذلك معاقبة مرتكبي الأعمال الإرهابية وعملائها ضد البنية التحتية الحيوية".

المصدر: إنترفاكس