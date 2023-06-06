وسائل إعلام: السويد تسلّم أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني إلى تركيا

ذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، أن المحكمة السويدية العليا في البلاد وافقت على أول تسليم لأحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني إلى تركيا.

وجاء في المنشور أن "المحكمة العليا وافقت على أول تسليم لأحد أنصار حزب العمال الكردستاني".

وأشارت الصحيفة أنه بعد المحاكمة، سيتعين على الحكومة السويدية الآن اتخاذ قرار بشأن تسليم أشخاص آخرين.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 35 عاما تم اعتقاله في السويد في أغسطس 2022، بناء على طلب مكتب المدعي العام في أضنة بتركيا.

إقرأ المزيد

المصدر: غازيتا.رو