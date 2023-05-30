تحرك مؤيد لحزب العمال الكردستاني في السويد يثير استياء تركيا

أثار تحرك جديد لناشطين مؤيدين للأكراد مقربين من حزب العمال الكردستاني في السويد يوم الثلاثاء استياء تركيا، في وقت تأمل ستوكهولم من الجانب التركي قبول انضمامها إلى حلف "الناتو".

ونشرت لجنة "روج آفا"، وهي مجموعة سويدية داعمة للجماعات الكردية، مقطع فيديو مناهضا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، يظهر عرض علم حزب العمال الكردستاني، على البرلمان السويدي بعد يوم من إعادة انتخاب الرئيس التركي.

وذكر فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على تويتر: "من غير المقبول بتاتا أن يواصل إرهابيون من حزب العمال الكردستاني التصرف بحرية في السويد المرشحة لعضوية حلف الناتو".

وأضاف: "نتوقع من السلطات السويدية التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة مرتكبيه".

وطالبت الحكومة التركية، في وقت سابق، من السويد منع تظاهرة مؤيدة للأكراد مقررة الأحد، في ستوكهولم، فيما سيدخل قانون أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ الخميس في السويد.

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المصدر: أ ف ب