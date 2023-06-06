وزير الخارجية الأذربيجاني: باكو ويريفان تقتربان من السلام الدائم بينهما

صرح وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن باكو ويريفان على عتبة السلام.

وقال بيراموف: "دولتا (أذربيجان وأرمينيا) لأول مرة بعد استعادة استقلالهما، على عتبة السلام، وتعهدا بالاحترام المتبادل للسيادة وسلامة أراضيها وحرمة الحدود".

وأضاف: "على الرغم من المعاناة والحرمان والدمار التي عانى منها الشعب الأذربيجاني على مر السنين، تعمل أذربيجان بنشاط لضمان سلام دائم مع أرمينيا. وهناك فرص وآفاق حقيقية لإحلال السلام وتعزيز الاستقرار وضمان التعايش السلمي ودفع أجندة السلام، والاستثمار في التنمية الاقتصادية والتعاون".

وفي نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في قره باغ، والتي أصبحت استمرارا لصراع طويل الأمد تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين.

وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، وفي النهاية تم التوصل إلى لاتفاق ثلاثي ناجح ليلة 10 نوفمبر، بوساطة موسكو، حيث اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بشكل كامل، والبقاء في مواقعهم، وتبادل الأسرى وجثث الموتى.

المصدر: نوفوستي