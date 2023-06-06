غالانت: إذا أخطأ حزب الله وهاجم إسرائيل فإننا سنشله ونعيد لبنان إلى العصر الحجري (فيديو)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الثلاثاء، بأنه إذا قام حزب الله بخطأ وهاجم إسرائيل فإن تل أبيب ستشله وتعيد لبنان إلى العصر الحجري.

وأضاف في تصريحات عقب زيارته القيادة الشمالية في إطار تدريبات "القبضة الساحقة"، "لدينا كل الوسائل للرد على أعدائنا".

وتابع قائلا: "نسمع الأعداء يتحدثون عن تطوير الأسلحة ونحن نعرف كيف نرد عليهم برا وبحرا وجوا، بالطرق الدفاعية والهجومية".

وأردف قائلا: "من جهة نحمي مواطنينا ومن جهة أخرى نضرب أعداءنا إذا فتحوا علينا نيران الحرب".

وتحاكي هذه المناورة العسكرية والقيادية "القبضة الساحقة" سيناريو خوض إسرائيل حربا متعددة الجبهات تشمل هجوما ضد المنشآت النووية في إيران.

وأجرى غالانت جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة قيادات التشكيلات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية، كما أجرى جولة ميدانية خلال التدريبات العملياتية للفرقتين 91 و36.

واعتبر غالانت أن قوات القيادة الشمالية "تتحمل وطأة التدريبات القتالية الرئيسية"، في إطار مناورة "القبضة الساحقة".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية