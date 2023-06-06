بعد قصفها.. زيلينسكي: بسبب تصريف مياه محطة كاخوفكا ستقع مشاكل كبيرة بمياه الشرب

توقع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، حدوث مشاكل كبيرة بمياه الشرب في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وكذلك في مناطق سيطرة كييف بزابوروجيه وخيرسون بسبب تصريف مياه محطة كاخوفكا الكهرومائية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "ستغرق المياه من 35 إلى 80 منطقة سكنية. ستكون هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بمياه الشرب، كما هو الحال في مناطق دنيبرو وزابورجيه وخيرسون. وستتضح العواقب في غضون أسبوع تقريبا، عندما تغادر المياه".

وشنت القوات الأوكرانية الليلة الماضية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى تدمير الجزء العلوي من المحطة، ما تسبب بتصريف غير منظم للمياه. وحمّل رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، نظام كييف المسؤولية عن تدمير محطة الطاقة الكهرومائية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن أحد أهداف قصف نظام كييف لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

ومحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هي المرحلة السادسة (الدنيا والأخيرة) من سلسلة محطات دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتقع على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، والتي أصبحت جزءا من روسيا في 30 سبتمبر 2022.

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، نتيجة لقصف أوكراني صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية، وارتفاع في منسوب نهر دنيبر. وقامت قوات كييف بقصف محطة كاخوفكا بعشرات الصواريخ خلال الشهرين الماضيين.

المصدر: نوفوستي