الدفاع الروسية تدحض بالدليل مزاعم انسحاب قواتها من منطقة قرب أرتيوموفسك (فيديو)

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن هجوم المسلحين الأوكرانيين على مستوطنة بيرخوفكا قرب أرتيوموفسك (باخموت) تم صده بنجاح، مشددة على أن مزاعم انسحاب القوات الروسية من المنطقة محض أكاذيب.

وذكر تقرير الوزارة، يوم الثلاثاء، أن "منطقة بيرخوفكا بالقرب من أرتيموفسك تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل".

وظهر في تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع عدم وجود معارك في المدينة الآن. وقال أحد جنود "الفوج الخامس، الكتيبة الثانية، السرية الخامسة. نحن نقف في بيرخوفكا، كل شيء على ما يرام".

وأضافت وزارة الدفاع أن "الوحدات الروسية صدت هجوم مسلحي الجيش الأوكراني بنجاح"، مشيرة إلى أن "كسر الدفاعات الروسية أمر غير وارد. وتقرير المصادر المفبركةة حول تخلي القوات الروسية المزعوم عن بيرخوفكا غير صحيح".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية