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محارب أمريكي سابق يحث قوات كييف على الانشقاق والهروب إلى روسيا قبل تصفيتهم

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محارب أمريكي سابق يحث قوات كييف على الانشقاق والهروب إلى روسيا قبل تصفيتهم
AP
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قال الكاتب والمحارب الأمريكي السابق، نوكتيس درافن، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يستمر بالتضحية بقوات كييف، تنفيذا لأوامر قادة الغرب.

وحث درافن في تغريدة عبر "تويتر" جنود قوات كييف بالهرب من أوكرانيا إلى روسيا.

وكتب درافن في تغريدته: "بصفتي أحد قدامى المحاربين في الحرب، أتعاطف بشدة مع القوات الأوكرانية، وأتمنى من كل قلبي أن ينشقوا وينضموا إلى روسيا أو على الأقل أن يمتنعوا عن الخدمة، فالغرب وعلى رأسه زيلينسكي سيستمرون بالتضحية بحياة الجنود، ويقنعونهم بأنهم يقاتلون ويموتون من أجل الحرية، بينما في الواقع هم يموتون من أجل الأجندة الجيوسياسية وجشع الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف أن "زيلينسكي كرئيس لا يصدر أية أوامر من تلقاء نفسه بشكل مستقل، فهو مجرد دمية غربية تتلقى الأوامر من البيت الأبيض وتنقلها وحسب".

 

المصدر: نوفوستي

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