صرحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور بأن النقاط الرئيسية لبرنامج زيارة القادة الأفارقة إلى أوكرانيا جاهزة بشكل أساسي، وجار الانتهاء من زيارة روسيا.

وتابعت باندور في مقطع فيديو نشرته بوابة أخبار حكومة جنوب إفريقيا على موقع "تويتر": "لدينا بالفعل السمات الرئيسية للبرنامج فيما يتعلق بالجزء الأوكراني من الزيارة، ونحن نكمل الجزء الروسي".

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وكان المدير العام لوزارة خارجية جنوب إفريقيا زين دانغور قد قال في وقت سابق إن رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، وزعماء الدول الخمس الإفريقية: جزر القمر ومصر والسنغال وأوغندا وزامبيا سيزورون موسكو وكييف في يونيو.

وصرح مبادر البعثة والمؤسس لمؤسسة برازافيل جان إيف أوليفييه بأن الهدف الرئيسي لمهمة الدول الإفريقية في أوكرانيا هو المبادرة والمساعدة في إقامة حوار بين البلدين، مشيرا إلى أن المفاوضات من خلال مهمة الدول الإفريقية سيتم عقدها دون شروط مسبقة، والمهمة نفسها هي الأولى من نوعها التي وافق كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قبولها.

وقد أشارت موسكو في غير مرة إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلا أن كييف فرضت حظرا على تلك المفاوضات على المستوى التشريعي، فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، أمام مجموعة العشرين، إنه "لن يكون هناك مينسك-3".

من جانبه صرح المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تماما" موقف كييف من عدم الرغبة في التفاوض، فيما يدعو الغرب باستمرار روسيا إلى المفاوضات، في الوقت الذي تظهر فيه موسكو استعدادها، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للتفاوض.

المصدر: نوفوستي