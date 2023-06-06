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مستشار استخبارات سابق: الهجوم الأوكراني المضاد سيتعثر

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مستشار استخبارات سابق: الهجوم الأوكراني المضاد سيتعثر
AP
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أعلن المستشار السابق بوكالة الاستخبارات المركزية جيمس ريكاردس أن كييف ستكون قادرة أثناء هجومها المضاد المرتقب على الاستيلاء على بعض المناطق لكنها لن تكون قادرة على الاحتفاظ بها.

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وكتب ريكاردس في مقالة لصحيفة "The Daily Reckoning": "من المرجح أن يتعثر الهجوم بسبب إفشاله من قبل القوات الروسية تدريجيا... إذا اخترقت أوكرانيا خطا واحدا فسيتعين عليها مواجهة خط آخر".

وأشار إلى أنه من الضروري الفهم أن هجوما بالحجم المقصود يتطلب دعما لوجستيا هائلا، معبرا عن شكه في أن أوكرانيا لديها الموارد اللازمة لذلك.

وأوضح: "كما قلت سابقا، فإن روسيا تنتصر. لا يمكن للغرب السماح لنفسه بإعطاء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، والدعم للأعمال القتالية ينخفض".

وتابع أن كل شيء يبقى أمام أوكرانيا هو إما مفاوضات سلام أو التصعيد في اتجاه الحرب النووية، مؤكدا أن بايدن، على الأرجح، سيختار تصعيد النزاع.

المصدر: نوفوستي

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