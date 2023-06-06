وسائل إعلام: المفوضية الأوروبية خائفة من احتمال فوز القوى الموالية لروسيا في النمسا وسلوفاكيا

كتبت صحيفة "Politico" أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن فوز القوى السياسية الموالية لروسيا في انتخابات سلوفاكيا والنمسا سيكون "كارثة".

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ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأوروبيين أن فوز مؤيدي روسيا في هاتين الدولتين سيمنح موسكو "أداة قوية ضد أوكرانيا" وسيسهل عليها محاربة العقوبات وسيجعل من الصعب مساعدة كييف.

ونقلت عن مسؤول في المفوضية الأوروبية قوله: "سيكون ذلك كارثة".

وأضافت الصحيفة أن القوى السياسية الموالية في النمسا يمثلها حزب الحرية النمساوي وفي سلوفاكيا – حزب "Smer".

وصرحت الرئيسة السلوفاكية سوزانا تشابوتوفا، سابقا، بأن السياسة الخارجية لبلادها في حالة فوز "الأحزاب" الشعبوية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في البلاد في سبتمبر القادم، قد تصبح أكثر شبها بالسياسة الخارجية لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

المصدر: نوفوستي