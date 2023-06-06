يرى الحزب التحرري الأمريكي وهو من فئة الأحزاب "الثالثة" (أي لا علاقة له بالحزبين المهيمنين)، أن أوكرانيا هي "بالوعة موبوءة بالنازية لا تستحق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وقال الحزب في تغريدة على تويتر: "أوكرانيا بلد ينتشر فيه النازيون ولا تستحق سنتا من دافعي الضرائب الأمريكيين".

وشدد هذا الحزب، الذي يعتبر نفسه الثالث في الولايات المتحدة، على أن وسائل الإعلام ووزارة الخارجية الأمريكية، في محاولة لإسكات معارضي النزاع في أوكرانيا، تتهم كل المعلومات حول النازيين في أوكرانيا بأنها "دعاية روسية".

ومن المعروف أن الكثيرين من المسؤولين في أوكرانيا لا يخفون ميولهم النازية، وحتى فلاديمير زيلينسكي نشر مرات عديدة صورا له مع عسكريين أوكرانيين يحملون على ملابسهم شعارات فرقة "إس إس" النازية الألمانية.

The New York Times publishing an article which criticizes Ukrainian Nazis for wearing Nazi insignia not because Nazism is wrong but because it's bad war propaganda is one of the most New York Times things that has ever happened. — Caitlin Johnstone (@caitoz) June 5, 2023

في وقت سابق، لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الانتباه إلى استخدام الجيش الأوكراني للرموز النازية.

يصف الحزب الليبرتاري (التحرري) نفسه، بأنه ثالث أكبر حزب في الولايات المتحدة. لكنه لا يملك أي تمثيل في الهيئات التشريعية الفيدرالية ولا ينتمي له أي حاكم ولاية. ويملك هذا الحزب تفويضا برلمانيا واحدا فقط في مجلس النواب في وايومنغ.

ويؤكد حوالي 700000 ناخب أمريكي أنهم ينتمون إلى هذا الحزب.

المصدر: نوفوستي