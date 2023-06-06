حرج شديد للفائز.. برنامج "Excel" يقلب نتيجة انتخابات حزب نمساوي

تسبّب برنامج "مايكروسوفت أوفيس إكسل" الشهير في عكس نتيجة انتخابات أحد الأحزاب السياسية في النمسا.

وسادت حالة من الحرج الشديد فيينا، يوم الاثنين، حيث كشف الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي أن الفائز في تصويت الحزب على منصب الرئيس مطلع الأسبوع، حل في المرتبة الثانية.

وأعلن الحزب أن هانز بيتر دوسكوتسيل الذي أعلن عن فوزه في تصويت الحزب يوم السبت لم يكن الفائز، بل منافسه أندرياس بابلر.

وأوضحت رئيسة لجنة الانتخابات ميكايلا جروبيسا، أنه حدث تبديل للأصوات أثناء عملية الفرز.

وقال دوسكوتسيل واصفا الخطأ في العد: "هذه بالتأكيد سقطة سيئة للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي".

وأقر دوسكوتسيل، الذي يشغل منصب رئيس حكومة ولاية بورجنلاند، بالهزيمة.

وأضاف أنه بالطبع سيحترم النتيجة مهنئا منافسه عمدة مدينة ترايسكيرشن شرقي النمسا، أندرياس بابلر.

وقالت جروبيسا إن الخطأ حدث عندما تم نقل النتائج إلى جدول بيانات برنامج إكسل.

وكشف الفرز الحقيقي عن حصول بابلر على 317 صوتا، في حين حصل دوسكوتسيل على 280 صوتاً فقط.

واكتُشف الخطأ بالمصادفة أثناء إعادة فرز الأصوات اليوم، وقالت جروبيسا إن الحزب اعتذر لدوسكوتسيل.

وأصبح بابلر الآن الزعيم الجديد للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

المصدر: د ب أ