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الحكومة الإسبانية: سنساعد أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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الحكومة الإسبانية: سنساعد أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
AP Bernat Armangue
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز مع نظيره السويدي أولف كريسترسون
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، أن إسبانيا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي ستساعد أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد.

وقال سانتشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي أولف كريسترسون في مدريد، يوم الاثنين: "كما قلت يوم الخميس الماضي... ستواصل إسبانيا العمل، مثلما قامت به السويد، على مساعدة أوكرانيا في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي".

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وأكد سانتشيز أن إسبانيا ستؤيد انضمام السويد إلى الناتو، وتمنى لنظيره السويدي أن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن، لأن ذلك "سيساهم في تقوية المنظمة وتعزيزها وزيادة مستوى استعدادها لحل المهام الماثلة أمامها".

واتفق رئيسا الحكومتين على استعادة القدرات الصناعية وتحقيق التقدم في "التحول الأخضر" والتحول الرقمي.

وأكد سانتشيز على ضرورة تنويع سلاسل التوريدات إلى أوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الاتفاقيات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية.

المصدر: نوفوستي

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