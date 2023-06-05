قال أوليغ سوسكين الذي عمل كمستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من إخفاء خسائر جيشه الفادحة بعد محاولة الهجوم الأخيرة يوم أمس.

وشدد سوسكين، على أن زيلينسكي لن يتمكن من خداع الولايات المتحدة وإخفاء حجم الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواته المعدات والأفراد، بعد محاولة الهجوم على القطاع الجنوبي من الجبهة في صباح يوم 4 يونيو.

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وأضاف المستشار السابق: "لماذا تكذب؟ يمكن مشاهدة كل شيء من الفضاء، الغرب سينشر كل شيء - كم عدد الدبابات التي خسرتها قواتك، وكم عدد المركبات المدرعة وكل شيء آخر".

وتابع سوسكين القول: "لكن بعد ذلك، يا زيلينسكي، يبدو شكل أكاذيبك أكثر سوءا. من الواضح أنكم بدأتم في الهجوم هناك. لكن هل شرحت للرجال ما الذي ينتظرهم؟".

في وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت، صباح 4 يونيو، هجوما واسع النطاق في 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، من أجل محاولة اختراق الدفاعات الأكثر ضعفا من الجبهة من وجهة نظر كييف. وقال كوناشينكوف إن العدو "لم يحقق أيا من مهامه ولم ينجح".

المصدر: نوفوستي