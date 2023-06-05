وزير النقل الروسي: من المخطط تدشين مطار ماريوبول في 2024-2025

صرح وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف بأنه سيكون من الممكن استخدام مطار مدينة ماريوبول في 2024-2025، إذا سمح الوضع بذلك.

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وقال الوزير أثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين: "يمكنني القول إن 5 مطارات تقع أيضا ضمن برنامج تطورنا الشامل – وهي مطارات ماريوبول ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه".

وأضاف: "عندما تظهر لدينا فرصة فسنبدأ عملنا من ماريوبول. نقوم حاليا بإعداد تقديرات التصميم. نعتقد أنه إذا سمح الوضع، سنتمكن من استخدام هذا المطار خلال عامي 2024-2025. والمطارات الباقية سيبدأ استخدامها متأخرا قليلا، على مراحل، لأنه يوجد هناك دمار".

المصدر: نوفوستي