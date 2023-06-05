 
مباشر

بيسكوف: "خطاب بوتين على الهواء للإذاعة" مزيف

أخبار العالم

بيسكوف:
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vg1e

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الكرملين على علم باختراق بعض الترددات اللاسلكية، حيث تم بث ما سمي بـ "خطاب بوتين على الهواء للإذاعة".

إقرأ المزيد
موسكو.. القبض على 5 من المتواطئين مع إرهابيي الهواتف الأوكرانيين
موسكو.. القبض على 5 من المتواطئين مع إرهابيي الهواتف الأوكرانيين

وتابع بيسكوف في إفادته الصحفية اليوم الاثنين بأن ذلك كله مزيف، وقد تم إبلاغ المذيعين بشكل عاجل بهذا الأمر، وتمت استعادة السيطرة بالفعل.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين بأنه تم اختراق عدد من الترددات الإذاعية، بزعم بث "خطاب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإذاعة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا