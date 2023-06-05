بيسكوف: "خطاب بوتين على الهواء للإذاعة" مزيف

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الكرملين على علم باختراق بعض الترددات اللاسلكية، حيث تم بث ما سمي بـ "خطاب بوتين على الهواء للإذاعة".

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وتابع بيسكوف في إفادته الصحفية اليوم الاثنين بأن ذلك كله مزيف، وقد تم إبلاغ المذيعين بشكل عاجل بهذا الأمر، وتمت استعادة السيطرة بالفعل.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين بأنه تم اختراق عدد من الترددات الإذاعية، بزعم بث "خطاب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإذاعة".

المصدر: نوفوستي