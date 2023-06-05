تسجيل ميرضيائيف مرشحا للانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

سجلت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان اليوم الاثنين، جميع المرشحين الأربعة الذين رشحتهم الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية المبكرة، بما في ذلك الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 9 يوليو. وبدأت الحملة الانتخابية في 10 مايو. وستكون هذه أول انتخابات رئاسية منذ تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس الدولة من خمس إلى سبع سنوات.

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وبفضل التعديل الدستوري، يمكن للرئيس الحالي ميرضيائيف، الذي يتولى منصبه لفترة ولاية ثانية، الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية مرشحين من جميع الأحزاب الأربعة التي قدمت الوثائق: روباخون محمودوف النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الديمقراطي (العدالة)، وميرضيائيف عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان، وعبد الشكر خامزيف عن حزب البيئية، وأوغلو بيك إينوياتوف عن حزب الشعب الديمقراطي.

ووفقا لقانون الانتخابات، يتطلب تسجيل المرشح في الانتخابات، جمع تواقيع ما لا يقل عن 1٪ (196.6 ألف شخص) من إجمالي عدد الناخبين.

وتم انتخاب ميرضيائيف رئيسا لأوزبكستان في الانتخابات الرئاسية المبكرة في ديسمبر عام 2016، أي بعد 3 أشهر من وفاة الرئيس الأوزبكي الأول إسلام كريموف الذي حكم أوزبكستان منذ عام 1989. وفي أكتوبر عام 2021 تمت إعادة انتخاب ميرضيائيف لمنصب رئيس البلاد بعد حصوله على 80,12% من أصوات الناخبين.

المصدر: نوفوستي