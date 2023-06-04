"انفجار واشنطن".. مطاردة جوية عالية السرعة عقب اختراق والسلطات الأمريكية تكشف تفاصيل الحادثة (فيديو)

أكدت السلطات الأمريكية يوم الأحد أن صوت الانفجار الذي سمع دويه في جميع أنحاء واشنطن نتج عن تحليق طائرات عسكرية نفاثة وليس انفجارا.

وقالت "رويترز" إن الانفجار نجم عن مطاردة جوية عالية السرعة لطائرات عسكرية نفاثة لاحقت طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي للعاصمة.

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وصرح مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز" بأن الدوي نجم عن إرسال مقاتلات نفاثة في مطاردة عالية السرعة لطائرة خفيفة انتهكت المجال الجوي في منطقة واشنطن العاصمة وتحطمت لاحقا في تضاريس جبلية جنوب غربي فرجينيا.

وأفادوا بأن المقاتلات النفاثة تسببت في اختراق صوتي فوق العاصمة أثناء إسراعها للحاق بطائرة من طراز سيسنا سايتيشن التي يمكن أن تحمل ما بين سبعة إلى 12 راكبا، مما سبب الذعر بين الناس في واشنطن.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد أكدت إدارة الطيران الاتحادية أن طائرة من طراز سيسنا تحطمت في تضاريس جبلية جنوب غربي فرجينيا.

هذا، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، إن طائرة من طراز سيسنا سايتيشن تحطمت بالقرب من مونتيبيلو بولاية فيرجينيا حوالي الساعة 3:30 مساء الأحد، وفقا للصحيفة.

وأقلعت الطائرة، بحسب البيان، من مطار إليزابيثتون المحلي في إليزابيثتون بولاية تينيسي، وكانت متجهة إلى مطار لونغ آيلاند ماك آرثر في نيويورك، على بعد حوالي 50 ميلا (80 كم) شرق مانهاتن.

وأضافت الوكالة أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيقود التحقيق في الحادث.

من جهتها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة أشخاص قالت إنهم على اطلاع بالوضع، قولهم إن طائرة سيسنا لم تستجب عندما حاولت السلطات الاتصال بها، مما تسبب في تحليق عالي السرعة لطائرات F-16 من قاعدة أندروز المشتركة.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فقد أبلغ عن سماع الانفجار والشعور بالاهتزازات المصاحبة التي هزت المنازل من مناطق تبعد نحو 30 كيلومترا عن العاصمة.

ونشر سكان المناطق القريبة مقاطع فيديو وتسجيلات وثقت صوت الدوي الكبير.

Huge boom or explosion in Washington DC a couple of minutes ago. Seems people from Northern Virginia to Maryland heard it. Shook homes here on Capitol Hill.WashingtonDC pic.twitter.com/zk6gH6R8OE — Mirwais Omarkhil (@mirwaisomarkhil) June 4, 2023

ووفقا لواشنطن بوست فإن بيانات خدمة تتبع الرحلات الجوية "Flightradar24" تظهر طائرة مطابقة لوصف الطائرة المدنية ومسار الرحلة حلقت مباشرة فوق واشنطن قبل أن تنتهي بالقرب من ستونتون بولاية فيرجينيا.

كما نشر مهتمون بأخبار الطيران مسارا مفترضا لرحلة الطائرة المدنية.

BREAKING: A small Cessna plane flew over a no fly zone in Washington, D.C. unresponsive this afternoon.



- F16's were then scrambled to intercept the unresponsive aircraft.



- The Annapolis Office of Emergency Management confirmed that a sonic boom was caused by the F16s.



-… pic.twitter.com/ophNbbtbDo — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 4, 2023

جدير بالذكر أن الانفجار الصوتي يوم الأحد تسبب في حالة من الذعر بين العديد من الأشخاص في منطقة واشنطن الذين لجأوا إلى "تويتر" للإبلاغ عن سماع ضوضاء عالية هزت الأرض والجدران.

وقال العديد من السكان إنهم سمعوا الضجيج في أماكن بعيدة مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية