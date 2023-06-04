ألمانيا.. إصابة 50 من عناصر الشرطة خلال تفريق احتجاجات ليساريين متطرفين في لايبزيغ

أعلنت الخدمة الصحفية لشرطة ولاية ساكسونيا الألمانية، اليوم الأحد، إصابة حوالي 50 من عناصر الشرطة خلال تفريق احتجاج المتطرفين اليساريين على مدى الأيام الثلاثة الماضية في لايبزيغ.

وفي وقت سابق، منعت سلطات لايبزيغ، مظاهرة لأنصار متطرفين يساريين مدانين يوم السبت. وتم تنظيم مسيرات عفوية في المدينة منذ يوم الجمعة. ورغم المنع، بحسب تقديرات الشرطة، واحتشد قرابة 1500 متطرف في شوارع المدينة مساء السبت، واستمر تفريقهم حتى الأحد.

وجاء في تقرير الشرطة: "منذ يوم الجمعة، أصيب نحو 50 من أفراد الشرطة خلال العملية، ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة".

وأضاف التقرير: "نتيجة للاشتباكات كان هناك أيضا مصابين بين المتظاهرين لم يتم معرفة عددهم. أثناء تفريق الاحتجاج غير المنسق، خضع حوالي 1000 شخص لفحص إثبات الشخصية، وتم اعتقال 30 منهم".

وقضت محكمة في مدينة دريسدن، يوم الأربعاء الماضي، على أربعة أعضاء في منظمة يسارية متطرفة بالسجن لمهاجمتهم أعضاء جماعات النازيين الجدد واليمينيين.

وسبق أن هدد أنصار التنظيمات اليسارية المتطرفة باحتجاجات واسعة النطاق ردا على إدانة، لينا إي، رئيسة الجماعة المتطرفة، والتي رغم الحكم، أُفرج عنها بانتظار الاستئناف.

المصدر: نوفوستي