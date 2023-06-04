وسائل إعلام: "طالبان" الأفغانية قامت بجلد شخصين علنا

جلدت حركة "طالبان" بصورة علنية شخصين مدانين بارتكاب جرائم سرقة في ولاية باكتيكا جنوب شرق أفغانستان، حسبما أفادت وسائل إعلام.

وتم تنفيذ العقوبة أمس السبت، بعد أن اعترف المتهمان بارتكاب جرائمهما، حسب بيان لمحكمة محلية.

وقالت المحكمة في بيانها إنه "عوقب المحكومان علنا ​​ليكون ذلك مثالا للآخرين".

د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې دوو مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. pic.twitter.com/RmaUxRY0HZ — ابو احمد انقيادي (@Abumahmood_56) June 4, 2023

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ولم يذكر قرار المحكمة نوع العقوبة، لكن مصادر قالت إن المدانين تعرضا للجلد.

في منتصف نوفمبر الماضي، أعلنت "طالبان" أن الزعيم الأعلى للجماعة هيبة الله أخوندزاده، التقى قضاة "طالبان"، وأصدر تعليمات لهم بتطبيق تفسير الحركة الخاص للشريعة الإسلامية في أحكامهم.

والشهر الماضي انتقد تقرير صادر عن الأمم المتحدة حركة "طالبان" لتنفيذها عقوبات الإعدام والجلد والرجم علانية منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان، وطالب حكام البلاد بوقف هذه الممارسات.

المصدر: وكالات