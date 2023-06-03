وسائل إعلام: العثور على شظايا جسم منطاد مجهول قرب وحدة عسكرية في بولندا

أفادت إذاعة RMF البولندية بأنه تم العثور على أجزاء من منطاد مجهول المصدر عليه نقوش سيريلية في شمال شرق البلاد، بالقرب من وحدة عسكرية كبيرة.

ووفقا للإذاعة فقد "تم العثور على شظايا منطاد في منطقة كاليشكي التابعة لمحافظة وارميان – ماسوريان، على بعد كيلومترات قليلة من هذا المكان توجد وحدة عسكرية كبيرة وأرض تدريب. تم انتشال الشظايا التي تم العثور عليها من قبل الشرطة، ثم أخذها الجيش لإجراء المزيد من الدراسات".

وبحسب المحطة الإذاعية، تم العثور على البالون صباح السبت، في حقل ذرة على بعد أربعة كيلومترات من قرية بيالا بيسكا.

وأضافت الإذاعة: "قرب ساحة تدريب ووحدة عسكرية كبيرة تقع على بعد عشرة كيلومترات".

وأضاف تقرير RMF: "من غير المعروف ما إذا كان هذا منطادا للأرصاد الجوية أو منطادا عسكريا، على الرغم من أن الدراسات الأولية تشير إلى الاعتقاد الأول. ولا يمكن استبعاد أن يكون هذا منطادا للتجسس من الشرق".

وبحسب المحطة الإذاعية، فإن الشخص الذي عثر على المنطاد، وصف أنه كان هناك صندوق رغوة وهوائي أسفل قبة البالون، ويمكن قراءة النقوش السيريلية على البالون نفسه.

ومع ذلك، فإن حقيقة أنه يمكن أن يكون منطادا للأرصاد الجوية يمكن إثباتها من خلال حقيقة أنه وفقا للقيادة العملياتية للقوات المسلحة، لم تلاحظ أنظمة الرادار انتهاكات المجال الجوي البولندي، وفقا لما ذكرته المحطة الإذاعية.

ليست هذه هي الحالة الأولى من نوعها في بولندا. حيث في منتصف شهر مايو، بحث الجيش البولندي لعدة أيام عن جسم في المجال الجوي البولندي وصل من بيلاروس.

المصدر: تاس + نوفوستي