خبير مصري يكشف وجود مشاكل جدية وكبيرة في سد النهضة (صورة)

أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، وجود مشاكل وعقبات أدّت لتوقف نصف توربينات سد "النهضة" الإثيوبي في الأشهر الماضية، وأن التوربين الأول لم يكن يعمل وقت افتتاحه.

وتحدّث شراقي عن توقف نصف توربينات سد "النهضة" الإثيوبي عن العمل خلال الـ14 شهرا. مؤكدا أنه عند الإعلان عن تشغيل أول توربين في 20 فبراير 2022، كان التوربين لم يكن يعمل حينها.

وأكد أن عمل التوربين بدأ بعد 3 أسابيع من الافتتاح وتحديدا يوم 10 مارس 2022، كما تعذّر تشغيل التوربين الثاني إلا بعد مضي 6 أشهر، أي في 11 أغسطس 2022، ليتوقف بعدها التوربينان عن العمل بعد أيام قليلة حتى 25 نوفمبر 2022، بسبب ظهور دوامات خفيفة، حيث استمر التشغيل المتقطع حتى توقفا تماما بعد 25 مارس الماضي حتى اليوم.

وأوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا أنّ الأقمار الصناعية ترصد بدقّة تطوّرات سد "النهضة" خاصة حجم البحيرة، وعمل بوابات التصريف.

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وقال إنه يظهر بوضوح الدوامات باللون الفاتح في حالة التشغيل، وأنه عند تشغيل توربينات سد النهضة تظهر دوامات فاتحة اللون داخل حوض يوجد خلف بيت الكهرباء الذي يوجد بداخله التوربينات.

وأضاف شراقي: "منذ إعلان التشغيل فى فبراير 2022 تم تغطية سد النهضة بـ 82 صورة فضائية بمعدل صورة كل 5 أيام، ظهر منها 32 صورة لتوقف التوربينات بنسبة 46%، و37 صورة للتشغيل بنسبة 54%، 13 صورة غطّت فيها السحب ومنعت الرؤية إجمالي 65 يوما.. كما توقفت التوربينات لمدة 160 يوما على فترات آخرها منذ 25 مارس الماضي حتى الآن".

المصدر: RT