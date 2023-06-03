موسكو: بوتين منتفح على كل الاتصالات والوسائل السلمية لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على أي اتصالات تسمح بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالوسائل السلمية.

وقال بيسكوف خلال مداخلة لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يبث على قناة "روسيا ــ 1" التلفزيونية إن: "الرئيس بوتين كان ولا يزال وسيظل منفتحًا على أي اتصالات يمكن من خلالها تحقيق أهدافنا بوسائل أخرى بدلا من العملية العسكرية الخاصة، إذا كان ذلك ممكنا ، فسيكون هذا هو الأفضل".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "دول الغرب الجماعي لا تترك لنا خيارا آخر في الوقت الحالي".

المصدر: تاس