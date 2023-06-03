بكين تؤكد الحق المتساوي لجميع الدول في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية

أكد مندوب الصين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، لي سونغ، دعم بكين لمبدأ التعاون بين دول العالم في مجال الفضاء، وتعزيز حقها دون استثناء في استخدام الفضاء للأغراض السلمية.

وأضاف سونغ متحدثا في الأمم المتحدة: "الصين تدعم التعاون البناء بين جميع دول العالم لتعزيز حقها المتساوي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وحل ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأمن الفضائي، وتوفير استخدام سلمي وآمن ومستدام للفضاء".

وعرض خلال الحدث الذي عقد في فيينا فيلم الخيال العلمي الصيني الذي حمل عنوان The Wandering Earth 2، حيث قال سونغ، إن هذا الفيلم "هدية من صناع السينما الصينية للعالم أجمع، بهدف تعزيز التنمية الفضائية الدولية ومتعددة الأطراف".

وتابع: "كما يعد هذا الفيلم مصدر إلهام في عصرنا الحالي، وفي ظل الظروف الدولية المعقدة، فإن بناء عالم أكثر أمنا وازدهارا هو رغبة قوية لدى شعوب العالم، وهي مسؤولية مشتركة بين جميع الحكومات، والمسار الصحيح للتقدم".

واختتم بالقول إن "الصين ملتزمة بالعمل مع دول العالم لمساعدتها في بناء مجتمع يحمل مصيرا مشتركا للبشرية في مجال الفضاء الخارجي".

المصدر: نوفوستي