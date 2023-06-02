الإمارات تتسلم رئاسة مجلس الأمن في شهر يونيو وتعلن أولوياتها

تتولى دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو، حيث ستمنح الأولوية في عملها لقيم الأخوة الإنسانية، والتغير المناخي والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

ووضعت دولة الإمارات بصفتها رئيساً وبالتوافق مع الزملاء الأعضاء، برنامج مجلس الأمن لشهر يونيو، كما ستترأس الدولة اجتماعات المجلس وتعمل على تيسير اتخاذ القرارات والوثائق الأخرى

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: يسعدنا أن نتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية خلال فترة عضويتنا، والوفاء بالتزاماتنا التي تتضمن تأمين السلام وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، والتحفيز على الابتكار، مستخدمين كافة الأدوات والإمكانات المتاحة لتعزيز الحوار، وتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس، بهدف إيجاد توافق في الآراء حول أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحاً، وبالتالي التمكن من تنفيذ ولاية المجلس على أكمل وجه.

وأضافت: تأتي رئاستنا لمجلس الأمن في الوقت الذي نشهد فيه تعدد الأزمات المدرجة على جدول الأعمال والتي بدورها تهدد السلم والأمن الدوليين، ولذلك فإن المطلوب هو تكثيف التعاون للتوصل إلى حلولٍ مبتكرة ومستدامة.

ونوهت بأن المجتمع الدولي يحتاج في الوقت الراهن إلى اتباع نهج متكامل، لبناء جسور تسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن العالمي، من خلال دعم الحوار البنّاء وتشجيع العمل متعدد الأطراف القائم على الانتقال من مجرد الحديث عن الأهداف إلى إنجازها.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات عضو في مجلس الأمن منذ شهر يناير من عام 2022، وشغلت منصب رئيس المجلس طوال شهر مارس من العام الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية