الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة إيرانية وفرعها في الإمارات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة التكنولوجيا "أرفان كلاود" الإيرانية وفرعها بدبي، لدورها "في مساعدة" سلطات طهران في فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخزانة الأمريكية أن "الوزارة فرضت عقوبات على شركة Arvan Cloud الإيرانية، وفرعها ArvanCloud Global Technologies بدبي".

وأوضحت أن السبب في فرض العقوبات هو "دورهم في مساعدة السلطات في طهران لفرض الرقابة على الإنترنت".

كما أضافت أنه "تم إدراج اسمي مؤسسي شركة التكنولوجيا أرفان كلاود الإيرانية في القائمة السوداء، وكلاهما يشغل حاليا مناصب عليا في الشركة".

ووفقا للحكومة الأمريكية، فإن شركة أرفان كلاود لها "علاقة وثيقة مع وكالات الاستخبارات الإيرانية".

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المصدر: تاس