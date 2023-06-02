النرويج.. سكان أصليون يحتجون خارج مكتب رئيس الوزراء ضد مزرعة رياح

تظاهر عشرات النشطاء، بينهم سكان أصليون من عرقية "سامي" أمام مكتب رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، رفضا لمزرعة رياح، يقولون إنها تعرض أسلوب حياة رعاة حيوان الرنة للخطر.

وقالت الناشطة إيله نيشتاد لوكالة الأنباء النرويجية: " لقد وعدونا بتغيير .. وعدونا باحترام حقوقنا الإنسانية، غير أن شيئا لم يحدث منذ ما يقرب من مائة يوم"، منذ قال غار ستور إن الحكومة ستفعل شيئا.

وقالت ناشطة أخرى: "لن نستسلم حتى تهدم توربينات الرياح في فوسن وإعادة الأرض إلى رعاة الرنة".

ويعتزم النشطاء النوم أمام مكتب رئيس الوزراء حتى غد السبت، والذي يوافق مرور 600 ستمائة يوم منذ صدور حكم المحكمة العليا بأن مزرعة الرياح تمثل انتهاكا لحقوق عرقية "سامي" التي تقطن مساحات واسعة من النرويج والسويد وفنلندا وشبه جزيرة كولا في روسيا.

ويدور النزاع حول إقامة 151 توربينا في أكبر مزرعة رياح برية في أوروبا في منطقة فوسن، على بعد حوالي 450 كيلومترا شمال أوسلو.

وكانت المحكمة العليا في النرويج قضت في أكتوبر عام 2021 بأن بناء التوربينات قد انتهك حقوق عرقية "سامي"، الذين استخدموا الأرض في رعي حيوانات الرنة لعدة قرون، غير أن طواحين الهواء ما زالت تعمل حتى اليوم.

المصدر: AP