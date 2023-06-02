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ضابط أمريكي متقاعد يكشف سبب تأخر هجوم أوكرانيا المضاد

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ضابط أمريكي متقاعد يكشف سبب تأخر هجوم أوكرانيا المضاد
Sputnik
مدرعات أوكرانية مدمرة - أرشيف
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قال سكوت ريتر، وهو ضابط استطلاع سابق بمشاة البحرية الأمريكية، إن هجوم القوات الأوكرانية المضاد الذي طال انتظاره، لم يبدأ حتى الآن لأن الجيش الروسي يقصف باستمرار تجمعات العدو.

وأضاف الخبير: "إليكم سبب التأخير في الهجوم المضاد: أي تجميع  للقوات الأوكرانية يقع على الفور تحت ضربات الطائرات والصواريخ والمدفعية الروسية".

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ووفقا له، لا تستطيع القيادة العسكرية زيادة العدد اللازم من القوات للهجوم، لأن الجيش الروسي المتفوق لا يسمح لهم بالقيام بذلك، ولن يتمكن الأوكرانيون قريبا من استخدام عامل سوء الأحوال الجوية كذريعة لتبرير تأخير بدء الهجوم المضاد.

وقال: "يتفوق الروس في القتال والقوة النارية".

وفي وقت سابق، قال نفس الضابط المتقاعد، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الخاصة، وضع فلاديمير زيلينسكي في طريق مسدود، وستخسر أوكرانيا قريبا 50٪ من أراضيها.

المصدر: نوفوستي

 

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