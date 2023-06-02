باشينيان: لسنا حليفا لروسيا بشأن النزاع في أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن بلاده ليست حليفا لروسيا في نزاعها مع أوكرانيا، وذلك خلافا للتصور السائد في الغرب.

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وفي حديث أدلى به لقناة CNN Prima News على هامش مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمو المولدافية كيشيناو أمس الخميس، قال باشينيان ردا على سؤال: "قلتم إننا حليف لروسيا. بالطبع، لم يُقل ذلك بصوت عال قط، لكنني أعتقد أنه أمر ملحوظ: لسنا حليفا لروسيا في الحرب مع أوكرانيا. ما نشعر به على خلفية هذا الصراع هو القلق، لأنه يؤثر بشكل مباشر في جميع علاقاتنا".

وتابع باشينيان: "في الغرب يلاحظون أننا حليف لروسيا، أي أنهم يركزون على هذا الجانب أكثر. أما في روسيا، فهم يرون أننا لسنا حليفهم في الحرب ضد أوكرانيا. بذلك لسنا حليفا لأحد في هذه الحالة، مما يعني أننا معرضون (للخطر)".

وأضاف: "في الظاهر يبدو أن هناك خيارات للمناورة في ظل كل هذه التناقضات، لكن الحقيقة هي أنه كلما زاد الموقف تعقيدا، كما انكمش هامش المناورة".

واستدرك باشينيان قائلا إن أرمينيا "تناور ليس لأنه ليس لديها رأي في القضية، لكن للسبب الذي ذكرته قبل دقيقة: لسوء الحظ، هناك هموم خاصة بنا كثيرة لدرجة أنها لا تترك مجالا لنا لمزيد من الانخراط في حل مشاكل أخرى".

المصدر: "أرمن برس"