البرلمان الأوروبي يصوت لصالح زيادة انتاج الذخيرة

صوت البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، لصالح زيادة الانتاج الأوروبي من الذخيرة.

كما وافق نواب البرلمان على مشروع قانون مماثل يهدف إلى تسريع وتيرة إمدادات الذخيرة لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على زيادة مخزون الذخيرة في ترساناتها.

ويتعين على البرلمان الأوروبي أن يتفاوض الآن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الشكل النهائي للاقتراح.

ووفقا لمشروع القانون، سوف يتم تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على الإنتاج مع إجراءات موجهة بدقة بما في ذلك ضخ 500 مليون يورو (538 مليون دولار).

وقال رئيس الطاقم التفاوضي للبرلمان الأوروبي، كريستيان بوسوي، إن هذا التحرك خطوة هامة للأمام بالنسبة لـ "أمن اتحادنا والدفاع عنه وللدعم الذي لا يتزعزع لأوكرانيا".

المصدر: د ب أ