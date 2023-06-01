دول "بريكس" تدعو إلى تعزيز آليات التصدي لاستخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة

دعا وزراء خارجية دول "بريكس" إلى تعزيز آليات التصدي لاستخدام الطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات للأغراض الإرهابية.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في جنوب إفريقيا، يوم الخميس: "من الضروري أن نعزز بشكل شامل آليات التصدي لاستخدام الإرهابيين وأعوانهم للتقنيات الجديدة مثل الطائرات المسيرة".

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وأشار الوزراء إلى أنه من بين التقنيات الأخرى المستخدمة للأغراض المتطرفة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودان الوزراء الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره، ودعوا إلى محاربته.

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تزايد مستوى الجريمة مع استخدام تقنيات المعلومات والحواسيب.

المصدر: تاس