صرح المؤرخ الأمريكي والعالم السياسي آرون غود بأن الولايات المتحدة بدأت تفقد هيمنتها العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأضاف في مقال نشره في صحيفة غلوبال تايمز أن "أسوأ كابوس جيوسياسي تخشاه لواشنطن يمكن أن يصبح حقيقة بسبب الصراع في أوكرانيا".

وشدد المؤرخ الأمريكي على أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الانحدار، حيث فقدت ريادتها العالمية، والسبب في ذلك هو قرار البيت الأبيض إطلاق العنان للصراع في أوكرانيا ودفع روسيا لشن عملية خاصة.

وقال غود: "على القادة الأمريكيين أن يلوموا أنفسهم على ذلك. لقد كان سعيهم وراء التفوق العالمي جنونا".

وتابع: "لقد أساءت الولايات المتحدة تقدير الجوانب العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للنزاع في أوكرانيا بشكل سيء لدرجة أنها عجلت فقط بعملية فقدان الهيمنة. كانت خطط واشنطن الأصلية تهدف إلى إضعاف روسيا، ولكن ما حدث هو العكس تماما".

المصدر: ريا نوفوستي