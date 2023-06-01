بعد غيبوبة دامت 22 عاما.. وفاة إسرائيلية أصيبت في هجوم انتحاري بالقدس عام 2001

توفيت يوم الأربعاء سيدة إسرائيلية أصيبت بجروح بالغة إثر تفجير انتحاري عام 2001 داخل مطعم بالقدس، حسبما أعلنت إدارة مستشفى إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حانا ناخنبرغ، كانت تبلغ من العمر 31 عاما في ذلك الوقت، وكانت تتناول الطعام مع ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات عندما وقع الانفجار.

وأفادت تقارير بأنها دخلت في غيبوبة منذ نحو 22 عاما حتى وفاتها يوم الأربعاء، ولم تصب ابنتها في الهجوم.

اقتحم انتحاري فلسطيني مطعم بيتزا في القدس، وفجر نفسه داخله في التاسع من أغسطس عام 2001، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم حينها.

وبوفاة السيدة ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم إلى 16 شخصا.

وكان ذلك من أكثر الهجمات شهرة خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وجاء بالتزامن مع تصاعد العنف بين الجانبين خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

تطلق عائلة فتاة إسرائيلية - أمريكية قتلت في الهجوم، حملة للضغط على السلطات الأردنية لترحيل سيدة مدانة بمساعدة المهاجم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.

وأدينت أحلام التميمي باختيار المطعم، وتوجيه الانتحاري إلى هناك، وحكمت عليها إسرائيل بالسجن المؤبد 16 مرة، أي 1584 عاما.

أطلقت الحكومة الإسرائيلية سراحها عام 2011 في عملية لتبادل أسرى مع حركة حماس، ثم أرسلت إلى الأردن حيث تقيم الآن.

واتهمت الولايات المتحدة أحلام بالتآمر ضد أمريكيين، كما أضافت اسمها لقائمة مكتب التحقيقات الفدرالي لأكثر الإرهابيين المطلوبين.

جدير بالذكر أن الإنتربول أسقط في شهر مارس 2021 مذكرة اعتقال دولية بحق أحلام التميمي التي دبرت تفجير مطعم "سبارو" للبيتزا في القدس عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وقالت وكالة الإنتربول إن أحلام التميمي لم تعد خاضعة لمذكرة الإنتربول، دون توفير المزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات