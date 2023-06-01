الخارجية الروسية: تصريح السيناتور غراهام يذكر بزعماء الرايخ الثالث

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن "قتل الروس يحمل من الشر والقسوة ما يفوق خطاب مجرمي النازية".

وقالت زاخاروفا، في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "قبل بضعة أيام، طالعنا السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بتصريحات فاشية صريحة. قال فيها: إن قتل الروس هو أفضل ما تم إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين عليه على الإطلاق. هذا الخطاب من حيث الشر والقسوة، يتجاوز خطاب مجرمي النازية في الرايخ الثالث".

وأضافت: بدلا من التعبير عن الندم، أو تقديم تفسير لما قاله، واصل غراهام بنفس الوتيرة، مشيرا إلى أن غضب السلطات الروسية يجلب له "سعادة كبيرة".

واختتمت زاخاروفا قائلة: "من المحزن وجود شخصيات بغيضة كهذه في السلطة في الولايات المتحدة، تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية. في الواقع هذا يفسر الكثير من جوانب سياسة واشنطن".

وفي وقت سابق، وزعت مواقع إنترنت تابعة للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، شريط فيديو يظهر فيه السيناتور غراهام وهو يقول إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالًا قط بطريقة صائبة كما تنفقها الآن "لأن نتيجة ما يتم إنفاقه هو "موت الروس".

المصدر: ريا نوفوستي