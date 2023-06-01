الرئيس الصربي يعرب عن أسفه لعدم الحديث إلى بوتين منذ أكثر من عام

في مقابلة مع La Stampa الإيطالية صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من عام بسبب التحيز ضد مثل هذه الاتصالات في الغرب.

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وتابع فوتشيتش أنهم في الغرب يمنعون عن الصرب ما "يسمحون به لأنفسهم"، حيث قال: "لم أتحدث إلى بوتين منذ أكثر من عام، فيما رأيت عددا من القادة في الاتحاد الأوروبي يذهبون لمقابلته والتحدث معه. أعتقد أن الحوار أمر جيد. ولا أفعل ذلك لأنهم سيقولون: انظروا إلى الصرب. هم يمنعوننا عما يسمحون لأنفسهم به".

المصدر: نوفوستي