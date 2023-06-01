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الرئيس الصربي يعرب عن أسفه لعدم الحديث إلى بوتين منذ أكثر من عام

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الرئيس الصربي يعرب عن أسفه لعدم الحديث إلى بوتين منذ أكثر من عام
Globallookpress Tomas TkacikKeystone Press Agency
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش (صورة أرشيفية)
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في مقابلة مع La Stampa الإيطالية صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من عام بسبب التحيز ضد مثل هذه الاتصالات في الغرب.

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وتابع فوتشيتش أنهم في الغرب يمنعون عن الصرب ما "يسمحون به لأنفسهم"، حيث قال: "لم أتحدث إلى بوتين منذ أكثر من عام، فيما رأيت عددا من القادة في الاتحاد الأوروبي يذهبون لمقابلته والتحدث معه. أعتقد أن الحوار أمر جيد. ولا أفعل ذلك لأنهم سيقولون: انظروا إلى الصرب. هم يمنعوننا عما يسمحون لأنفسهم به".

المصدر: نوفوستي

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