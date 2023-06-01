المكسيك.. العثور على بقايا بشرية خلال البحث عن 7 عمال مفقودين (صور)

عثر موظفو مكتب المدعي العام بولاية خاليسكو المكسيكية، أثناء البحث عن سبعة شبان مفقودين، على عشرات الأكياس التي تحتوي أجزاء من جثث.

وقال المكتب في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن الموظفين قاموا بعمليات بحث بمناطق مختلفة لتحديد مكان الشبان الذين تم الإبلاغ عن فقدهم والبحث عنهم في مزرعتين في حي Jardines Vallarta وLa Estancia، مبينا أنه نتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت شرطة التحقيق من الحصول على معلومات حول المكان المحتمل للمفقودين وهو في منطقة تشبه الوادي ومن الصعب الوصول، حيث تم العثور على العديد من الأكياس التي تحتوي على أجزاء من الجثث.

Los trabajos de búsqueda que realiza la Fiscalía del Estado para la localización de los siete jóvenes trabajadores de un call center, llevó a la ubicación de diversas bolsas con restos humanos en la barranca Mirador del Bosque, en #Zapopan. pic.twitter.com/GLg8W9Ouyt — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 1, 2023

وأفاد بأنه بالتنسيق مع عناصر من إدارة الحماية المدنية والإطفاء في زابوبان، تم تنفيذ عمليات عدة لاسترجاع الأكياس من الوادي، فيما قامت دائرة الطب الشرعي بنقل الجثث إلى منشآتها لتحديد عدد الأشخاص وأسباب الوفاة، بالإضافة إلى إثبات هويتهم الرسمية.

Personal del @forencesjalisco coadyuvan en el procesamiento de la escena, en tanto que el Servicio Médico Forense realiza el traslado de los cuerpos hasta sus instalaciones para determinar el número de personas sin vida y causas de muerte, además de su identificación oficial. pic.twitter.com/dgI8CpsBEJ — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 1, 2023

وأعلن أنه أنه تم حتى الآن استخراج 45 كيسا يحتوي على رفات بشرية، تعود إلى رجال ونساء على حد سواء، مؤكدا أن أعمال البحث التي بدأت أمس، ستبقى مستمرة خلال الأيام المقبلة، حتى استخراج كافة الأكياس.

وأضاف: "لا يمكن تحديد أن كانت البقايا الموجودة في هذه المنطقة تتوافق مع العمال السبعة المفقودين من مركز الاتصالات في زابوبان، لذلك تستمر إجراءات البحث دون انقطاع لتحديد مكان هؤلاء الشباب على قيد الحياة".

المصدر: RT