ارتفاع تصدير الطماطم المغربية إلى أوروبا يثير مخاوف المزارعين الإسبان

ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن الطماطم المغربية الموجهة إلى أوروبا تواصل إثارة غضب المزارعين والمصدرين الإسبان.

وأفاد بأنه وعلى الرغم من سعي المزارعين والمصدرين الإسبان إلى ترويج وتصدير الطماطم المحلية، تواصل نظيرتها المغربية غزوها الكبير.

وصرح خوسيه ماريا بوزانكوس، مدير اتحاد الفاكهة والخضروات بإسبانيا، بأن الطماطم المغربية والتركية تشكل مصدر قلق كبير لدى المزارع المحلي، كما أن المغرب يضاهي إسبانيا بمراتب مهمة في هذه الزراعة.

وأضاف بوزانكوس في تصريح لصحيفة "إل كونوميستا" الإسبانية، أن مدريد تراقب "غزو" الطماطم المغربية للسوق المحلية، دون أن تتخذ إجراءات.

ويطالب المزارعون الإسبان خاصة في جزر الكناري، بوقف "غزو" المنتجات الفلاحية المغربية وخاصة الطماطم، بالنظر إلى الإقبال الكبير عليها بسبب ثمنها المنخفض وجودتها العالية.

المصدر: "هسبريس" + "إل كونوميستا" الإسبانية