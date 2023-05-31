وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 23 مرة الحد المتفق عليه

قالت وكالة الطاقة الذرية يوم الأربعاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.

وبحسب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يقدر بـ4744.5 كيلوغرام في 13 مايو.

وذكرت أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز"بأن الوكالة أشارت في تقريرين إلى أن التقديرات تفيد بزيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 983.7 كيلوغرام، منذ التقرير الفصلي الأخير إلى 4744.5 كيلوغرام، موضحة أن المخزون يشتمل على 114.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪، ما يجعله قريبا من المستوى المستخدم في الأسلحة.

وقالت الوكالة إن إيران أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى الكبرى، والتي أمرت طهران بإزالتها العام الماضي.

وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع في أصفهان حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، حسبما ذكر التقريران السريان الموجهان للدول الأعضاء.

ومع ذلك، ذكر تقرير منهما أن الوكالة تنتظر تجاوب إيران لمعالجة قضايا منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر.

المصدر: وكالات